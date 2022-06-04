Стало известно о пострадавших в результате обстрела Донецка

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка

Мирные жители получили ранения в результате обстрела Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Так, стало известно, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов». Возгорания произошли в жилых домах, также загорелись автомобили.