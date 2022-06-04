Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о пострадавших в результате обстрела Донецка

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мирные жители получили ранения в результате обстрела Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Так, стало известно, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов». Возгорания произошли в жилых домах, также загорелись автомобили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США
Лавров рассказал о попытках Запада манипулировать Боснией
Лавров прокомментировал планы Запада предоставить Украине РСЗО
Стало известно о пострадавших в результате обстрела Донецка
Две школы и рынок получили повреждения во время обстрела Донецка из «Градов»
Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет
Байдена эвакуировали во время отдыха
Стерлинг устал от Яна
Лавров заявил о грубом ответе НАТО о членстве Украины в альянсе
Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе из-за антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.