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Две школы и рынок получили повреждения во время обстрела Донецка из «Градов»

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что во время обстрелов повреждены повреждены школы и рынок

Фото: Rick Mave/ Globallookpress.com

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок.

Также возгорания произошли из-за прямых попаданий по улице Школьной,18 и ул. Зеленой,19 в Ворошиловском районе города. В поселке Лидиевка Кировского района был пробит газопровод большого давления.

Возгорания произошли в жилых домах, также загорелись автомобили, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб в результате взрыва в Мариуполе. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы №30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок», — заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

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