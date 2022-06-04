В Италии заявили о предательстве Украины со стороны США и НАТО

Итальянский социолог Орсини заявил, что США и Европа нарушили обещание о помощи Украине

Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта. Своим мнением он поделился в эфире телеканала La7.

По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО «отправит солдат или поможет установить бесполетную зону». Обещанных шагов не последовало, что можно расценивать как «удар ножом в спину», считает эксперт.

«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — подчеркнул социолог. Орсини также выразил опасения, что Североатлантический альянс «бросит Украину и во второй раз».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в происходящее на Украине. По ее словам, эта позиция блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.