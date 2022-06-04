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Блогерша потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи семьи Кардашьян

Блогерша Линзор потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи семьи Кардашьян

Кадр: Linzor / Youtube

Американская блогерша потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи, которые ранее принадлежали членам семьи Кардашьян-Дженнер. Об этом сообщает Daily Star.

Поклонница телезвезд Линзор рассказала, что приобрела старые одежду, обувь и аксессуары на сайте Kardashian Kloset, на котором на продажу выставлены вещи из гардероба сестер Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также Кендалл, Кайли и их матери Крис Дженнер.

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Среди покупок, например, присутствовал полупрозрачный комбинезон люксового бренда Mugler, в котором появлялась на публике Кайли Дженнер. В то же время юбка Armature, в которой неоднократно выходила в свет Кендалл Дженнер, пришла девушке разорванной. «Кто продает рваную юбку за 199 долларов?» — возмутилась она.

Помимо этого, в заказе оказались платье-пальто марки Celine бежевого цвета, корректирующее белье Spanx и новые трусы Agent Provocateur с этикеткой, которые ранее принадлежали предпринимательнице Крис Дженнер. «Чувствую себя очень странно, трогая трусы Крис. Хорошо, что они новые», — пошутила юзерша.

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

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Майя Пономаренко
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