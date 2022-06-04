Блогерша потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи семьи Кардашьян

Блогерша Линзор потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи семьи Кардашьян

Американская блогерша потратила больше 100 тысяч рублей на поношенные вещи, которые ранее принадлежали членам семьи Кардашьян-Дженнер. Об этом сообщает Daily Star.

Поклонница телезвезд Линзор рассказала, что приобрела старые одежду, обувь и аксессуары на сайте Kardashian Kloset, на котором на продажу выставлены вещи из гардероба сестер Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также Кендалл, Кайли и их матери Крис Дженнер.

Среди покупок, например, присутствовал полупрозрачный комбинезон люксового бренда Mugler, в котором появлялась на публике Кайли Дженнер. В то же время юбка Armature, в которой неоднократно выходила в свет Кендалл Дженнер, пришла девушке разорванной. «Кто продает рваную юбку за 199 долларов?» — возмутилась она.

Помимо этого, в заказе оказались платье-пальто марки Celine бежевого цвета, корректирующее белье Spanx и новые трусы Agent Provocateur с этикеткой, которые ранее принадлежали предпринимательнице Крис Дженнер. «Чувствую себя очень странно, трогая трусы Крис. Хорошо, что они новые», — пошутила юзерша.

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.