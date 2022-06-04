Le Figaro: президент Франции Макрон допустил личную поездку в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность организации личной поездки в Киев. На эту тему лидер страны высказался в интервью французской газете Le Figaro.

«Сегодня я ничего не исключаю», — заявил политик в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли он посетить украинскую столицу в ближайшем будущем. Помимо этого, по словам Макрона, Франция готова увеличить финансовую и военную поддержку Украины.

Ранее французский лидер в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в июне, во время саммита стран-членов объединения. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

Известно, что Украина подала соответствующую заявку спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории страны.