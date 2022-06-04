В Казахстане переименовали марку нефти из-за санкций против России

В Казахстане нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» переименовала нефть из-за санкций

В Казахстане нефтегазовая компания переименовала марку нефти из-за введенных Западом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Компания «CNPC-Актобемунайгаз» изменила название марки нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO). Таким образом, в Казахстане попытались «отделить» ее от нефти российского производства.

Ранее посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что Нур-Султан не хочет участвовать в «геополитических играх» и присоединяться к санкционному давлению на Россию.

В настоящее время Европейский Союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.