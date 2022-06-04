Лукьяненко рассказал о покупке Netflix прав на экранизацию его романа

Писатель Лукьяненко заявил, что права на экранизацию «Семь дней до Мегиддо» купил Netflix

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что права на экранизацию его романа «Семь дней до Мегиддо» купил американский стриминговый сервис Netflix. Об этом автор романов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» заявил в рамках встречи на московском книжном фестивале «Красная площадь», передает РИА Новости.

По словам писателя-фантаста, права на экранизацию его произведения были куплены еще в том момент, когда оно было не закончено и не издано. Приобрела соответствующее право платформа Netflix, позднее ушедшая с российского рынка, ввиду чего, отметил Лукьяненко, он не знает, будет ли создаваться экранизация. Впрочем, писатель добавил, что надеется на появление фильма, «даже если не на Netflix».

Также Лукьяненко рассказал, что съемки по его роману «Осенние визиты» завершены, в настоящее время команда вносит последние технические поправки и ищет платформу для показа. Писатель подчеркнул, что данный проект любительский и снят на энтузиазме людьми, обожающими книгу, без большого бюджета. Несмотря на это, Лукьяненко считает, что экранизация достойна показа по телевидению.

Ранее Лукьяненко сообщил, что отложил на неопределенный срок выпуск последней книги цикла «Дозоры». Он объяснил это тем, ему приходится переписывать книгу из-за «всем известных событий». Планировалось, что «Вечный дозор» выйдет в мае 2022 года. Новая дата выпуска пока не определена.