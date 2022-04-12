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Сергей Лукьяненко отложил выпуск последней книги цикла «Дозоры»

Писатель Сергей Лукьяненко отложил выпуск книги «Вечный дозор» на неопределенный срок

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко отложил на неопределенный срок выпуск последней книги цикла «Дозоры». Об этом сообщает ТАСС.

Планировалось, что «Вечный дозор» выйдет в мае 2022 года. Новая дата выпуска в настоящее время не определена. «Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — пояснил автор.

Лукьяненко также рассказал, что две из трех запланированных ранее западными компаниями экранизаций его книг на данный момент сорваны. «У меня огромное количество книг под экранизациями или под договорами, в том или ином процессе съемок. Я могу сказать так, что месяц назад у меня обрушились две западные экранизации из трех планируемых, причем с очень серьезными, конкретными планами, с уже готовыми материалами и так далее», — отметил писатель.

Сергей Лукьяненко написал такие произведения, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный дозор», «Последний дозор», «Новый дозор» и «Шестой дозор». Первые две были экранизированы.

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Марина Погосян
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