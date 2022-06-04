В Турции обратились с призывом к Швеции и Финляндии по вопросу вступления в НАТО

Dagens Nyheter: Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО

Швеции и Финляндии не следует тратить время на переговоры с НАТО о членстве в альянсе, так как требования Анкары по этому поводу не изменились, заявил советник турецкого президента Фахреттин Алтун, пишет Dagens Nyheter.

По его словам, вести переговоры с Североатлантическим альянсом пока не о чем. «Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты», — обратился с призывом он. По мнению Алтуна, вместо этого этим странам надо сделать так, чтобы все соответствовало «разумным ожиданиям» турецкого правительства.

Турецкая сторона не понимает, почему должна поддержать вступление в НАТО стран, предоставляющих убежище сторонникам Рабочей партии Курдистана (организация признана в Турции террористической), уточнил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение относительно принятия этих стран в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если государства продемонстрируют конкретные изменения по беспокоящим Анкару вопросам.