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Эрдоган назвал условие одобрения принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган готов поддержать принятие Швеции и Финляндии в НАТО при демонстрации изменений
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение относительно принятия этих стран в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если государства продемонстрируют конкретные изменения по беспокоящим Анкару вопросам, сообщает РИА Новости.

«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас. Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее», — заявил президент Турции.

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Ранее Эрдоган рассказал об ожидании, что вместо бесполезных и голословных заявлений НАТО будет оказывать содействие Анкаре для устранения ее обеспокоенности в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он также подчеркнул, что Анкара не готова закрыть глаза на санкционные действия Швеции против Турции.

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Марина Совина
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