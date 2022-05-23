Турция призвала НАТО к конкретным действиям из-за Швеции и Финляндии

Эрдоган заявил, что Турция ожидает содействия НАТО из-за вступления Швеции и Финляндии

Турция ожидает, что вместо бесполезных и голословных заявлений НАТО будет оказывать содействие Анкаре для устранения ее обеспокоенности в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы не получили от партнеров по НАТО должной поддержки в вопросах борьбы с терроризмом. Мы ожидаем, что НАТО предпримет конкретные шаги для устранения обеспокоенности [по вступлению Швеции и Финляндии в альянс], а не будет делать бесполезные заявления», — призвал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара не может закрыть глаза на санкционные действия Швеции против Турции. «Поскольку роль, которую мы играем в НАТО, ясна, мы все еще обсуждаем отмену санкций с нашими союзниками», — подчеркнул он.

Ранее журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп заявил, что НАТО должна рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за его категоричной позиции в вопросе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Обозреватель напомнил о требованиях Анкары снять ограничения на поставки вооружения, а также экстрадировать в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в обмен на согласие на присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу.

