В Германии призвали рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за НАТО

Журналист Spiegel Попп призвал НАТО рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за позиции по НАТО

НАТО должна рискнуть конфликтом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его категоричной позиции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс, считает журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

По словам обозревателя, Эрдоган выступает против расширения НАТО по причине того, что пытается получить какие-либо выгоды взамен на свое согласие. Журналист напомнил о требованиях Анкары снять ограничения на поставки вооружения, а также экстрадировать в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана...В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», — подчеркнул Попп. Автор материала призвал альянс положить конец «попыткам шантажа» со стороны главы Турции.

Ранее колумнист Сет Кропси в статье для американской газеты The Hill заявил, что Вашингтон должен убедить Анкару открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс. По словам журналиста, президенту США Джо Байдену стоит пойти на компромисс и признать интересы турецкого коллеги Эрдогана.

19 мая Турция сообщила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов РПК, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

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