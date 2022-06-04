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Стало известно о постоянно контролирующих действия ВСУ офицерах НАТО

CNN: офицеры НАТО находятся на постоянной связи с ВСУ для консультаций и контроля

Фото: Edgar Su

Американские военные советники, в их числе генералы и другие офицеры НАТО, постоянно находятся на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ), консультируя их и контролируя их действия на всех этапах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на генерал-майора Дэвида Болдуина, командующего Государственным военным ведомством, в которое входят армия и Национальная гвардия ВВС США.

Как стало известно, члены Национальной гвардии Калифорнии ежедневно контактируют с украинскими коллегами на различных уровнях. Примерно раз в неделю сам Болдуин проводит видеосвязь с высокопоставленными офицерами ВСУ и каждый день обменивается с ними текстовыми сообщениями и разговаривает по телефону. На тактическом уровне другие члены гвардии «ежедневно» поддерживают связь с украинскими военными по вопросам «тактики, советов и процедур».

Кроме того, генерал-майор рассказал, что генералы и полковники гвардии работают с украинским военным атташе и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы уточнить их запросы на поставляемые системы вооружения. «В настоящее время мы работаем над тем, какой истребитель им подходит», — поделился Болдуин.

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Он также рассказал, что однажды члену Национальной гвардии Вашингтона позвонил украинский солдат с мольбой о помощи — он не знал, как разобраться с ракетным комплексом Javelin. Американец дал ему практический совет прямо по телефону.

3 июня бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что американские инструкторы обучали сотрудников СБУ методам борьбы с инакомыслящими — так называемым «методам грязной войны», а некоторых вывозили в США для подготовки.

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Алина Гончарова
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