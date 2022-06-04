Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Ортопед дал советы людям с сидячей работой

Ортопед Дедов посоветовал прямо сидеть за компьютером и делать перерывы на гимнастику

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Нарушения осанки при сидячем образе жизни могут привести к ряду неприятных последствий. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Он также перечислил правила длительного нахождения за компьютером.

По словам врача, нарушение осанки, в основном, приводит к болевому синдрому, а также межпозвонковым грыжам, остеохондрозу шейного или грудного отдела позвоночника, протрузии межпозвонковых дисков либо корешковому синдрому, при котором отекают корешки спинного мозга.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно ровно сидеть за столом, отметил он. «Главный принцип школьной скамьи, чтобы сидели ровненько. Стул должен быть близко придвинут к столу, тогда нет возможности согнуть спину, раньше же и парты были такие при царе Горохе, со стулом объединенные — не отодвинешь», — поделился ортопед. Он также напомнил, что не стоит смотреть в ноутбук или планшет лежа.

Кроме того, важно совмещать периоды отдыха и работы, обратил внимание Дедов. «Если вы долго сидите за компьютером, нужны периоды отдыха как физического, так и для того, чтобы снять напряжение на те же мышцы глаз», — сказал он. Врач также посоветовал выполнять в течение дня гимнастику рук и шейного отдела позвоночника.

Ранее врач-остеопат Сергей Евдокимов подсказал способ избежать затекания шеи во время долгой работы за компьютером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате
Байден ответил Маску на критику экономики США
Москвичи смогут обрести питомцев на выставке собак из приютов
Бывший PR-менеджер Брежневой рассказала о планах певицы
ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными
Истребитель ВМС США разбился в пустыне
Ортопед дал советы людям с сидячей работой
В Европе назвали сроки запуска замены российского «Союз-СТ»
Зеленский призвал США разорвать связи с российскими городами-побратимами
Китай анонсировал запуск пилотируемого корабля к своей орбитальной станции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.