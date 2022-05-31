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Остеопат подсказал способ избежать боли в шее после работы за компьютером

Врач Евдокимов: удобное кресло и правильная поза помогут избежать затекания шеи

Фото: Priscilla Du Preez / Unspalsh

Врач-остеопат Сергей Евдокимов подсказал способ избежать затекания шеи во время долгой работы за компьютером. В беседе с изданием «Вечерняя Москва», он пояснил, что удобное рабочее кресло и правильная поза, в числе прочего, помогут избежать проблем.

Врач напомнил, что зачастую причиной боли в шее при долгом сидении является неправильная осанка. Чтобы ее исправить, необходимо вспомнить о важных точках на теле — макушке, крестце и пятках. Именно относительно этих точек организм и определяет правильное положение тела. По словам Евдокимова, достаточно мысленно «потянуть» за макушку вверх, чтобы выровнять и расправить тело.

Остеопат также посоветовал смотреть прямо перед собой во время работы, чтобы улучшить ток крови и лимфы от шеи к голове. «Весь позвоночник центрируется. За счет этого достигается наиболее энергетически правильное положение тела. Меньше устает позвоночник, меньше напрягается шейный отдел», — уточнил Евдокимов.

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Руки во время работы за компьютером лучше держать на столе, чтобы правильно распределить нагрузку спины и шеи. Также не лишним будет обратить внимание на правильную мебель. Удобные кресла со спинкой, поддерживающей позвоночник, помогут избавиться от затекания шеи во время долгой сидячей работы.

Врач отметил, что офисные работники зачастую сталкиваются с болями в шее из-за того, что вынуждены сидеть вполоборота и смотреть по сторонам.

Ранее известные врачи назвали простые привычки, которые помогут сохранить здоровье и сделать жизнь лучше. По их словам, качественный уход за кожей, активный образ жизни и достаточное количество белка благотворно повлияют на самочувствие и весь организм в целом.

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Юлия Кальницкая
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