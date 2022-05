Врачи назвали 11 простых привычек сделать жизнь лучше

ETNT: уход за кожей, активный образ жизни и достаточное количество белка сохранят здоровье

Известные врачи назвали 11 простых привычек и ритуалов, которые помогут сохранить здоровье и сделать жизнь лучше. По их словам, качественный уход за кожей, активный образ жизни и достаточное количество белка благотворно повлияют на самочувствие и весь организм в целом, сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Для начала эксперты рекомендовали внимательно изучать этикетки на продуктах питания и выбирать те из них, в которых нет вредных компонентов. Николь Харкин, кардиолог-профилактик и основатель компании Whole Heart Cardiology, например, советует есть как можно больше необработанных цельных продуктов, приготовленных из цельного зерна, орехов, семян, богатых клетчаткой, омега-3 кислотами, белком и полезными микроэлементами.

Шон Маркезе, дипломированная медсестра, рекомендует отказаться от продуктов с высоким содержанием натрия. Это поможет снизить риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, по словам экспертов, очень важно пить достаточно воды. «Наш организм на 60 процентов состоит из воды, поэтому важно употреблять достаточное количество жидкости каждый день. Поддержание водного баланса поможет сосредоточиться, улучшит умственную и физическую работоспособность, а также избавит от усталости», — уточнила Роксана Эхсани, дипломированный диетолог и пресс-секретарь Академии питания и диетологии.

Еще одной полезной привычкой, по словам экспертов, считается качественный уход за кожей: регулярно использовать мягкие очищающие средства, солнцезащитные средства с SPF 30+, а также увлажняющий крем с ретинолом.

Кроме того, специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, больше времени проводить на природе, употреблять достаточное количество белка, добавить в рацион яркие фрукты и овощи, не забывать о полезных перекусах, ежедневно застилать кровать и регулярно выкидывать старые вещи и расхламляться.

