Врачи перечислили неожиданные опасные для здоровья легких факторы

ETNT: ожирение, стресс и другие факторы могут привести к болезням легких

Врачи из Йельской школы медицины назвали губительные для здоровья легких факторы. По их словам, ожирение, стресс и загрязненный воздух в числе прочего могут привести к болезням легких, сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

К одной из неожиданных основных причин, негативно влияющих на состояние легких и организма в целом, эксперты относят избыточный вес или ожирение. По их словам, лишний брюшной жир препятствует способности диафрагмы правильно втягивать воздух и раскрывать легкие. Жировые клетки, по их словам, также выделяют гормоны, способные вызывать воспаление во всем организме, в том числе и в легких.

«Существует запущенная стадия, при которой легкие могут воспаляться и повреждаться, что потенциально приводит к проблемам с сердцем и другими органами. Это может повлечь за собой тяжелые болезни или летальный исход», — перечислил опасные последствия профессор Хорхе Морено, специалист по лечению ожирения.

Следующим фактором, негативно влияющем на состояние легких, Стивен Балдассари, врач-пульмонолог, работающий в реанимации, назвал стресс. Он объяснил, что в стрессовых ситуациях организм выделяет гормоны адреналин и кортизол, из-за которых дыхание учащается. Если легкие здоровы, то это не опасно. Однако люди с хронической обструктивной болезнью легких или астмой могут вдыхать при этом недостаточное количество воздуха, что может спровоцировать панику и усилить одышку, предупредил он.

Качество воздуха также наносит непоправимый урон не только легким, но и всему организму, предостерегает иммунолог Джейсон Ква. Загрязнения в воздухе могут усугубить легочные инфекции, спровоцировать рак, астму и другие заболевания. Выхлопные газы автомобилей, химические вещества, радон, асбест, строительные и лакокрасочные материалы, окись углерода, пылевые клещи, шерсть домашних животных, плесень, свинец и повреждение водой загрязняют воздух и приводят к проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для астматиков, подчеркнул врач.

Еще одним негативным фактором для здоровья легких являются инфекции. Джоффри Чапп, глава отделения школы по лечению астмы и заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, обращает внимание на то, что инфекционные респираторные заболевания, включая грипп, COVID-19, пневмонию, коклюш, респираторно-синцитиальный вирус человека и обычную простуду, могут нанести вред всему организму и легким в том числе. Большинство видов легочных инфекций легко поддаются лечению, но среди них есть те, которые могут быть смертельно опасны для младенцев, пожилых людей и пациентов с заболеваниями легких или ослабленной иммунной системой.

