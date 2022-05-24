Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала об опасных причинах затяжного кашля без признаков простуды

Врач Лазарева назвала туберкулез и болезни сердца причинами затяжного кашля без простуды

Фото: Brendan Smialowski / Getty Images

Врач-отоларинголог Виктория Лазарева рассказала, почему возникает затяжной кашель без признаков простуды и высокой температуры. Ее слова передает издание Solenka.Info.

Медик объяснила, что кашель — это естественная защитная реакция организма, которая возникает, когда дыхательные пути нуждаются в очистке от инородных предметов и мокроты. Чаще всего этот рефлекс возникает в острой фазе ОРВИ или ОРЗ, но если признаков простуды нет, а кашель становится хроническим, специалист рекомендовала обратиться за помощью к врачу для выяснения причин.

Лазарева назвала несколько опасных заболеваний, симптомом которых может быть затяжной кашель. Первое из них — туберкулез, единственными признаками которого на первых стадиях являются слабость и сильные приступы кашля, особенно после физических нагрузок. Также, по словам врача, при болезнях сердца часто возникает так называемый «сердечный кашель», который сопровождается одышкой, удушьем, болями в грудной клетке.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Кроме того, отоларинголог отметила, что кашлем, возникающим из-за отека дыхательных путей, сопровождаются такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, ларингит и патологии щитовидной железы. Этот рефлекс может быть симптомом наличия паразитов в организме или заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

И последняя причина возникновения кашля без простуды — это неврологические заболевания. Специалист сказала, что частыми нейрогенными покашливаниями может проявляться повышенная тревожность.

Ранее российский врач-дерматолог Мария Козырева перечислила причины шелушения кожи на лице. По ее словам, проблема может возникнуть как по внешним, так и по внутренним причинам. В числе прочего она назвала гормональный сбой, нехватку в ежедневном рационе белков, жирорастворимых витаминов Е, А и D, витаминов группы В и С.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша
Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии
Психолог объяснила феномен популярности «Макдоналдса» у россиян
Минобрнауки заявило о разработке собственной системы образования
Врач рассказала об опасных причинах затяжного кашля без признаков простуды
Курс доллара снизился
Генсек ООН заявил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»
Китаец построил особняк и парк развлечений для своих собак
Против россиянина возбудили дело из-за антивоенных надписей на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.