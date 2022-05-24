Российский врач перечислила главные причины шелушения кожи на лице

Врач Мария Козырева назвала ультрафиолет причиной шелушения кожи на лице

Российский дерматолог Мария Козырева перечислила главные причины шелушения кожи на лице. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

По словам врача, причины возникновения упомянутой проблемы могут быть как внутренними, так и внешними. «К первым мы относим нарушение водного режима, избыток мочегонных напитков (кофе, крепкие чаи), несбалансированный пищевой режим, в частности, чрезмерное употребление быстрых углеводов», — объяснила Козырева. Кроме того, доктор отметила, что сбой гормонального фона, нехватка в ежедневном рационе белков, жирорастворимых витаминов Е, А и D, витаминов группы В и С также могут привести к шелушению кожи.

Внешними причинами специалистка назвала ежедневный домашний уход за лицом и агрессивные факторы окружающей среды, такие как ультрафиолет и перепады температур. В связи с этим Козырева порекомендовала ограничивать пребывание на солнце или на морозе, а при подборе косметических средств обращаться за консультацией к дерматологу. Вдобавок она также посоветовала пить достаточное количество воды, не прибегать к жестким диетам, отказаться от перекусов, стараться избегать стрессовых ситуаций и соблюдать все этапы ухода за лицом — очищение, тонизирование, питание и увлажнение.

Раннее в мае Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По ее словам, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и фрукты. Кроме того, врач также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.