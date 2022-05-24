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Российский врач перечислила главные причины шелушения кожи на лице

Врач Мария Козырева назвала ультрафиолет причиной шелушения кожи на лице

Фото: febri sym / Unsplash

Российский дерматолог Мария Козырева перечислила главные причины шелушения кожи на лице. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

По словам врача, причины возникновения упомянутой проблемы могут быть как внутренними, так и внешними. «К первым мы относим нарушение водного режима, избыток мочегонных напитков (кофе, крепкие чаи), несбалансированный пищевой режим, в частности, чрезмерное употребление быстрых углеводов», — объяснила Козырева. Кроме того, доктор отметила, что сбой гормонального фона, нехватка в ежедневном рационе белков, жирорастворимых витаминов Е, А и D, витаминов группы В и С также могут привести к шелушению кожи.

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Внешними причинами специалистка назвала ежедневный домашний уход за лицом и агрессивные факторы окружающей среды, такие как ультрафиолет и перепады температур. В связи с этим Козырева порекомендовала ограничивать пребывание на солнце или на морозе, а при подборе косметических средств обращаться за консультацией к дерматологу. Вдобавок она также посоветовала пить достаточное количество воды, не прибегать к жестким диетам, отказаться от перекусов, стараться избегать стрессовых ситуаций и соблюдать все этапы ухода за лицом — очищение, тонизирование, питание и увлажнение.

Раннее в мае Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По ее словам, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и фрукты. Кроме того, врач также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.

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Мария Винар
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