Названы главные распространители оспы обезьян

Иммунолог Крючков назвал безответственных людей главными распространителями оспы обезьян

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru назвал главных распространителей оспы обезьян. По его словам, наибольшую опасность представляют безответственные люди, которые продолжают посещать общественные места, несмотря на наличие симптомов инфекции, вместо того, чтобы изолироваться.

«Заразность наступает, когда появляется само заболевание. За сутки до появления сыпи, может чуть меньше, и человек становится заразным. Если человек, у которого высокая температура, недомогание, потом сыпь пошла, и он сидит в общественном месте или дома с родственниками и никак не защищается, такие суперспредеры, в особенности для оспы, вносят решающий вклад в распространении этой инфекции», — заявил специалист.

Он также отметил, что биологические особенности заболевшего играют в этом вопросе второстепенную роль, нежели его нахождение в обществе. Крючков призвал обращать пристальное внимание на симптомы и в случае необходимости сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность при заражении оспой обезьян для жителей России. По мнению иммунолога, вирус не представляет для россиян серьезной опасности, так как болезнь протекает легко.