Девять человек пострадали при стрельбе в американском торговом центре

Девять человек были ранены при стрельбе в стрип-молле в американском Фениксе

Девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре американского города Феникс в штате Аризона. Об этом сообщает Fox10 Phoenix.

Около 100 человек устроили вечеринку в стрип-молле. Между собравшимися вспыхнула драка, которая закончилась стрельбой. Когда люди начали разбегаться, в них было выпущено несколько пуль.

Трое из девяти раненных получили угрожающие жизни травмы. Все пострадавшие оказались в возрасте от 18 до 24 лет.

Стрелявший не был задержан, у полиции нет его примет.

В конце мая 18-летний Сальвадор Ромас открыл стрельбу в школе города Ювалд в штате Техас. Погиб 21 человек: 18 детей и трое взрослых. Знакомые устроившего бойню рассказали, что его мать была наркоманкой, а сам он в детстве подвергался травле одноклассников из-за того, что заикался и шепелявил.

Президент США Джо Байден после трагедии призвал бросить вызов оружейному лобби.