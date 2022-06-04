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Группа пассажиров задержанного на Шри-Ланке самолета вылетела в Москву

ТАСС: часть россиян вылетела в РФ со Шри-Ланки после задержания самолета "Аэрофлота"

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Часть пассажиров задержанного на Шри-Ланке самолета «Аэрофлота» вылетели в Москву на борту другого лайнера авиакомпании, еще одна группа пассажиров вылетит в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки.

«Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете "Аэрофлота"», — цитирует агентство слова сотрудницы ведомства.

В Управлении по развитию туризма страны уточнили, что еще одна группа граждан РФ с задержанного российского самолета вылетит в воскресенье.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Впоследствии суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета до 16 июня.

Ранее сообщалось, что пассажиры «Аэрофлота», находящиеся на Шри-Ланке с обратными билетами на 2, 4 и 5 июня, будут вывезены из страны 4 и 5 июня. В компании заверили, что пассажиры, которые должны вернуться в Россию позже 5 июня, также будут вывезены со Шри-Ланки в срок.

Алиса Дмитриева
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