«Аэрофлот» назвал дату вывоза российских туристов со Шри-Ланки

«Аэрофлот» организует вывозные рейсы со Шри-Ланки для российских туристов 4 и 5 июня

Пассажиры «Аэрофлота», находящиеся на Шри-Ланке с обратными билетами на 2, 4 и 5 июня, будут вывезены из страны 4 и 5 июня. Из России борта вылетят в Коломбо без пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы перевозчика.

«Пассажиры "Аэрофлота", находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня, будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня», — объявили в авиакомпании.

Пассажиры, которые должны вернуться в Россию позже 5 июня, также будут вывезены со Шри-Ланки в срок, заверили в компании.

«"Аэрофлот" занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. По факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты», — пояснили в «Аэрофлоте», призвав туристов спокойно продолжать свой отдых.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостанавливает полеты на Шри-Ланку из-за ареста властями этой страны своего самолета Airbus A330. Причиной такого решения названа неблагонадежность властей в обеспечении беспрепятственных полетов бортов российской авиакомпании.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Впоследствии суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета до 16 июня.