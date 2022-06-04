Украина попросила у Германии подводные лодки

Спикер Рады Стефанчук попросил у министра обороны Германии Ламбрехт подводные лодки

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился в Киеве с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Об этом в субботу, 4 июня, пишет «Коммерсантъ».

По итогам встречи стало известно, что председатель украинского парламента попросил Берлин о поставках подводных лодок.

«Мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — указал Стефанчук.

В ФРГ подобные планы пока не комментировали.

28 мая сообщалось, что правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. По данным Welt am Sonntag, власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву: с 30 марта по 26 мая было передано всего две партии небольшой техники.