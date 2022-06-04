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Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией

Глава делегации Арахамия: переговоры с Киевом должны быть усилены поставкой оружия Западом

Фото: Globallookpress.com

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом. Его слова приводит РБК.

По словам украинского дипломата, ВСУ уже готово применять оружие, которое должно поступить «в достаточном объеме».

«Наши вооруженные силы уже готовы его применять <...> И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — сказал Арахамия.

Причиной паузы в переговорах сторон он назвал напряженную ситуацию в Донбассе. Арахамия отметил, что пока Россия берет под контроль населенные пункты, Украина делает «шаг вперед — два назад» в переговорах.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации. «Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул он.

Марина Совина
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