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Байден отложил визит на Ближний Восток

Президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток до июля

Фото: Rehoboth Beach / Reuters

Президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios.

Поездка, запланированная на конец июня, состоится в июля. Об этом рассказали высокопоставленные источники в США и Израиле. Байден впервые посетит регион с начала своего президентского срока. Причиной переноса стал плотный график поездки американского лидера по Европе.

Ожидалось, что Байден посетит саммит в Саудовской Аравии, где соберутся лидеры девяти арабских стран, а также Израиль.

Ранее сообщалось, что американская администрация готовит историческое соглашение между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Оно будет касаться двух островов в Красном море, которые имеют важное стратегическое значение.

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Алевтина Запольская
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