Байден отложил визит на Ближний Восток
Президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток до июля
Президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios.
Поездка, запланированная на конец июня, состоится в июля. Об этом рассказали высокопоставленные источники в США и Израиле. Байден впервые посетит регион с начала своего президентского срока. Причиной переноса стал плотный график поездки американского лидера по Европе.
Ожидалось, что Байден посетит саммит в Саудовской Аравии, где соберутся лидеры девяти арабских стран, а также Израиль.
Ранее сообщалось, что американская администрация готовит историческое соглашение между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Оно будет касаться двух островов в Красном море, которые имеют важное стратегическое значение.