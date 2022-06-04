В российском регионе сняли на видео горящее после поджога здание Росгвардии

Житель Комсомольска-на-Амуре поджег местное отделение Росгвардии

В Комсомольске-на-Амуре местный житель поджег местное отделение Росгвардии на Пионерской улице. Очевидцы сняли горящее здание на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что горит крыльцо здания, а клубы дыма поднимаются к верхним этажам.

По предварительным данным, мужчина пытался зайти, однако дверь оказалась закрыта. Тогда он поджег канистру с бензином на крыльце.

Россиянина задержали. Им оказался 50-летний Владимир Золотарев, его доставили к следователям. Информации о пострадавших в результате поджога нет.

30 мая стало известно, что в Удмуртии бывшего сельского учителя Илью Фарбера отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта. Мотивом нападения он назвал то, что хотел узнать, способен ли на преступление. Ранее Фарбер занимал пост директора Дома культуры и был осужден на восемь лет за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки на сумму 432 тысячи рублей.

