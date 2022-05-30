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Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии

В Удмуртии бывшего сельского учителя Илью Фарбера отправили в СИЗО за поджог военкомата
Начало событий в новости Заподозренный в поджоге военкоматов в Удмуртии назвал свой мотив

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Удмуртии бывшего сельского учителя Илью Фарбера отправили в СИЗО за поджог. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Игринский районный суд.

По данным инстанции, 48-летний житель Красногорска в период с 1 по 21 мая изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и поджег имущество, принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов. Ранее сообщалось, что ночью 21 мая в удмуртском поселке Игра фигурант кинул коктейль Молотова в призывной пункт. Пожар удалось потушить, однако успела сгореть одна комната. Через два дня таким же образом был подожжен поселковый военкомат. Во время обыска у подозреваемого были изъяты две канистры с бензином.

Позже его задержали сотрудники ФСБ. Мотивом нападения он назвал то, что хотел узнать, способен ли совершить преступление. Отмечалось, что ранее подозреваемый занимал пост директора Дома культуры и был осужден на восемь лет за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки на сумму в 432 тысячи рублей.

12 мая стало известно, что в Череповце задержали двух 16-летних подростков, пытавшихся в ночь с 7 на 8 мая поджечь здание местного военкомата.

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Елизавета Новикова
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