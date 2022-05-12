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Пытавшихся кинуть коктейль Молотова в военкомат россиян подвела меткость и сила

Мэр Череповца сообщил о задержании подростков, пытавшихся поджечь военкомат

Фото: страница Вадима Германова во «ВКонтакте»

В Череповце задержали двух 16-летних подростков, пытавшихся в ночь с 7 на 8 мая поджечь здание местного военкомата. Осуществить задуманное россиянам не удалось, так как их подвела меткость и сила. Подробности происшествия рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подростки перепутали окна и бросали коктейли Молотова в здание местного Росреестра. Кроме того, они не смоли пробить стеклопакет. «В результате вся горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных», — рассказал Германов.

По данным Telegram-канала SHOT, задержанные признались, что за поджог военкомата им обещали 30 тысяч рублей. Заказ они получили в одном из мессенджеров. В отношении подростков возбуждено дело по статье 167 Уголовного кодекса («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее в Смоленске задержали четверых подростков, которых подозревают в попытке поджога отделения полиции. 16-летнему школьнику в одном из мессенджеров предложили за это 60 тысяч рублей.

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Константин Лысяков
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