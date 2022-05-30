Заподозренный в поджоге военкоматов в Удмуртии назвал свой мотив

Подозреваемый в поджоге военкоматов в Удмуртии заявил на видео, что хотел проверить себя

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджогов военкоматов в Удмуртии. Издание Baza публикует видео с ним в своем Telegram-канале.

На кадрах мужчина говорит, что был задержан за поджог призывного пункта и военкомата, которые располагаются в двух зданиях. По его словам, он восхищен работой оперативных сотрудников, которым удалось его найти и задержать. Мотивом нападения он назвал то, что хотел узнать, способен ли совершить преступление.

Задержанный является бывшим сельским учителем. Он также занимал пост директора Дома культуры и был осужден на восемь лет за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки на сумму в 432 тысячи рублей.

Ночью 21 мая в удмуртском поселке Игра подозреваемый кинул коктейль Молотова в призывной пункт. Пожар удалось потушить, однако успела сгореть одна комната. Через два дня таким же образом был подожжен поселковый военкомат. Во время обыска у подозреваемого изъяты две канистры с бензином.