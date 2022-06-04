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Россия обвинила Украину в минировании емкостей с селитрой в Североднецке

Генерал Мизинцев заявил, что ВСУ заминировали емкости с азотной кислотой в Северодонецке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия обвинила Украину в минировании емкостей с селитрой и азотной кислотой в Североднецке. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на северодонецком предприятии “Азот” емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн», — сказал Мизинцев.

По его словам, замысел заключался в том, чтобы создать зону химического заражения, задержать наступление российской армии и обвинить ее в создании техногенной экологической катастрофы.

Мизинцев также утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают из Северодонецка в направлении Лисичанска.

Алевтина Запольская
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