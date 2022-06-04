Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка

Минобороны РФ: войска Украины потеряли до 90 процентов состава в боях за Северодонецк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Войска Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Генерал добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают в направлении Лисичанска.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее стало известно, что при неудачных попытках прорыва в районе Авдеевки ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих. Как рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, в результате двух попыток прорыва ВСУ потеряли убитыми около 70 военных. Кроме того, были уничтожены три украинских танка, еще два были подбиты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, ее целью называлась демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка
Стало известно о постоянно контролирующих действия ВСУ офицерах НАТО
Россиян предупредили об опасности шершней летом
Россия обвинила Украину в минировании емкостей с селитрой в Североднецке
Японский 83-летний яхтсмен стал самым пожилым пересекшим Тихий океан человеком
Лукьяненко рассказал о покупке Netflix прав на экранизацию его романа
Лечившийся весь сезон от наркозависимости игрок получил награду НХЛ
В США призвали оказать давление на Зеленского
Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в продуктовом магазине
Дерматолог предупредил о распространенном заболевании на пляже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.