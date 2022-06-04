В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка

Минобороны РФ: войска Украины потеряли до 90 процентов состава в боях за Северодонецк

Войска Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Генерал добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают в направлении Лисичанска.

Ранее стало известно, что при неудачных попытках прорыва в районе Авдеевки ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих. Как рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, в результате двух попыток прорыва ВСУ потеряли убитыми около 70 военных. Кроме того, были уничтожены три украинских танка, еще два были подбиты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, ее целью называлась демилитаризация и денацификация Украины.