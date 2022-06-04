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Полсотни человек пострадали при столкновении локомотива с поездом в Словакии

ТА3: до 50 человек пострадали при столкновении локомотива с поездом в Словакии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В районе города Жилина в Словакии локомотив столкнулся со стоявшим пассажирским поездом. В результате инцидента пострадали 50 человек. Об этом сообщает местный телеканал ТА3 со ссылкой на полицию.

Уточняется, что локомотив спешил оказать техническую помощь стоявшему пассажирскому поезду и наехал на его на большой скорости. В результате аварии было прекращено железнодорожное сообщение в данном районе. По предварительным данным, ранения получили до полусотни человек. Полиция приступила к расследованию инцидента.

В пятницу, 3 июня, не менее трех человек погибли в результате крушения поезда на юге Германии. Поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхен в направлении Мюнхена, сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись. Не менее трех человек погибли, есть тяжелораненые.

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Марина Совина
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