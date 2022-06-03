Три человека погибли при крушении поезда на юге Германии

Не менее трех человек погибли в результате крушения поезда на юге Германии

Не менее трех человек погибли в результате крушения поезда на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным газеты, поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхен в направлении Мюнхена, сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись. Не менее трех человек погибли, есть тяжелораненые. Задействованы три спасательных вертолета из Тироля (Австрия).

Железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхен и Оберау в настоящее время закрыта. Что стало причиной аварии и сколько пассажиров находилось в вагонах пока неясно.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Не менее пяти вагонов состава сошли с железнодорожных путей. В результате десятки людей оказались заблокированы в перевернутых вагонах.

