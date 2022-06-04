Американское издание заявило о вынужденном поиске США компромисса с Россией

The Hill: экономический кризис вынудил США и Европу искать компромисс с Россией

Западные страны, выяснив, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, изо всех сил пытаются найти компромисс. Об этом пишет обозреватель Уильям Молони в статье для американского издания The Hill.

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — говорится в публикации.

Автор считает, что Вашингтону не удалось сплотить весь мир против Москвы. Из 195 стран лишь 65 согласились присоединиться к режиму американских санкций, причем такие гиганты, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия, отказались участвовать в экономической войне.

«Все это говорит о том, что не Россия самая изолированная сверхдержава мира, а, возможно, сами США», — заключил обозреватель.

Ранее Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Берлускони подчеркнул, что большинство стран отказались осуждать спецоперацию России на Украине, в отличие от США и их партнеров. Реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада, уверен он.