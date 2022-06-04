В Италии заявили об изоляции Запада от мира

Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада из-за реакции на украинский кризис

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Об этом он рассказал для Giornale.

Берлускони подчеркнул, что большинство стран отказались осуждать спецоперацию России на Украине в отличие от США и их партнеров. Реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада, уверен он.

«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — подчеркнул экс-премьер.

Политик выделил Турцию, которая не стала вводить санкции против России, несмотря на свое положение в НАТО.

«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил Берлускони.

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