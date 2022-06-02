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Матвиенко высказалась об идее навсегда «заколотить» окно в Европу

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что навсегда «заколачивать» окно в Европу не нужно

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Навсегда «заколачивать» окно в Европу не нужно, оно может пригодиться. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, Москва не сможет восстановить отношения с Западом, пока в странах Европы не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития. Для возобновления отношений также необходимы «ментальные изменения» в западных странах, утверждает она.

«Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой, они необходимы», — сказала Матвиенко.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг намерение российских властей закрывать «окно в Европу» и стремиться к изоляции.

Ранее Матвиенко назвала сроки возобновления диалога между Россией и Западом. По ее словам, такая возможность появиться после завершения спецоперации на Украине. Москва открыта для диалога, но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права и взаимного уважения, подчеркнула спикер Совфеда.

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Анастасия Шейкина
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