Туркменистан выделит 300 миллионов долларов на продовольственную безопасность

Президент Туркменистана Бердымухамедов выделит $300 млн на продовольственную безопасность

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов решил выделить 300 миллионов долларов на продовольственную безопасность государства. Об этом он заявил во время заседания правительства и Совета Безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Из этих средств 150 миллионов будут направлены предпринимателям для организации производства продуктов питания, такую же сумму получит министерство торговли и внешнеэкономических связей на закупку необходимых товаров.

Вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов уточнил, что Туркменистан улучшает снабжение населения продовольствием, создаются его запасы, обеспечивается товарное изобилие на рынках государства. По его словам, в бюджете на следующий год также заложена статья для обеспечения бесперебойных поставок продовольствия гражданам.

Ранее стало известно, что власти Молдавии могут созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить вопрос возможного продовольственного кризиса. В Кишиневе собираются оценить резервы и запасы страны, рассчитать возможный урожай.

