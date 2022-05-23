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В Молдавии допустили продовольственный кризис из-за Украины

Власти Молдавии допустили созыв Совбеза по вопросу продовольственной безопасности

Фото: Pixabay.com

Власти Молдавии могут созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить вопрос возможного продовольственного кризиса, сообщил спикер парламента Игорь Гросу, пишет РИА Новости.

В Кишиневе собираются оценить резервы и запасы страны, рассчитать возможный урожай. Гросу напомнил, что Украина сталкивается с проблемами экспорта подсолнечника, зерна. Он допустил, что это может повлиять на продовольственную безопасность Молдавии.

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«Я предполагаю, что может состояться заседание Высшего совета безопасности по вопросу обеспечения продовольственной безопасности», — заявил Гросу. Профильные ведомства начали анализировать способность страны справиться с новым потенциальным кризисом.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация сотрудничества в области энергетики способствовала продовольственному кризису.

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Марина Совина
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