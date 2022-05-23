В Молдавии допустили продовольственный кризис из-за Украины

Власти Молдавии допустили созыв Совбеза по вопросу продовольственной безопасности

Власти Молдавии могут созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить вопрос возможного продовольственного кризиса, сообщил спикер парламента Игорь Гросу, пишет РИА Новости.

В Кишиневе собираются оценить резервы и запасы страны, рассчитать возможный урожай. Гросу напомнил, что Украина сталкивается с проблемами экспорта подсолнечника, зерна. Он допустил, что это может повлиять на продовольственную безопасность Молдавии.

«Я предполагаю, что может состояться заседание Высшего совета безопасности по вопросу обеспечения продовольственной безопасности», — заявил Гросу. Профильные ведомства начали анализировать способность страны справиться с новым потенциальным кризисом.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация сотрудничества в области энергетики способствовала продовольственному кризису.