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В России назвали способствущий продовольственному кризису фактор

Небензя назвал политизацию сотрудничества в энергетике причиной продовольственного кризиса

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Политизация сотрудничества в области энергетики способствовала продовольственному кризису. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме конфликтов и продовольственной безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Российский дипломат считает, что «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран» в значительной степени повлиял на ухудшение ситуации с продовольствием в мире. По его словам, это привело к безрассудному отказу от энергопроектов и резкому взлету цен на энергоносители.

«Котировки нефти в 2020-2022 годах выросли более чем на 22 процента, а это — солярка для сельхозтехники, бензин для агроперевозчиков, электричество для пищепрома», — напомнил постпред.

Небензя также заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. «У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — пояснил Небензя.

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Марина Совина
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