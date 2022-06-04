В Витебской области разрешили вывозить еду в Литву и Латвию без ограничений

Жителям Витебской области разрешили без ограничений вывозить продукты в страны Балтии

Власти Витебской области разрешили жителям без ограничений вывозить еду в Литву и Латвию. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования (...) не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года», — сказано в решение облисполкома.

Ранее власти региона разрешили гражданам вывозить продукты без ограничений до 15 мая.

В конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Балтии стоят вдоль границы в попытках купить гречку и соль. Белорусские пограничники проявляют благородство, пропуская к себе жителей соседних стран в период религиозных праздников, утверждал Лукашенко.

«Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — заявил он.