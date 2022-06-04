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Парикмахер раскрыла секрет правильного мытья головы

Парикмахер amy.does.some.hair порекомендовала равномерно распределять шампунь по волосам

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы и прославилась в сети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом amy.does.some.hair показала правильную технику очищения волос в видео, которое набрало более миллиона просмотров в соцсети. В первую очередь она порекомендовала смочить волосы и равномерно распределить шампунь по всей длине локонов, не пропуская затылок и линию роста волос.

После этого, по словам эксперта, следует смыть средство и повторить те же действия, уделяя особое внимание коже головы. Затем необходимо промыть волосы от шампуня и нанести на длину и концы локонов кондиционер. «Дайте кондиционеру впитаться в волосы на протяжении двух-трех минут и смойте его прохладной водой, прежде чем обернуть пряди полотенцем», — уточнила она.

Зрители поблагодарили блогершу в комментариях под публикацией. «Ты изменила мою жизнь», «Теперь мои волосы чистые как минимум три дня, спасибо!», «Благодарю тебя за советы», «Лучшая», «Просто гений — это действительно работает», — высказывались поклонники.

Ранее российский врач-трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. По словам специалистки, голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом Котова отметила, что норма составляет один раз в день. «В случае если вы моете голову чаще, тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала она.

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Майя Пономаренко
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