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Захарова оценила «слитую» переписку бывшего главы Ми-6

Захарова: переписка экс-главы Ми-6 Дирлава не очень сочетается с демократическими идеалами

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила публикацию на портале The Grayzone переписки бывшего главы спецслужбы Ми-6 Ричарда Дирлава с членами правительства, из которой следует, что экс-премьера Терезу Мэй заменили на Бориса Джонсона, чтобы обеспечить более «жесткий» выход Великобритании из Европейского Союза. Захарова высказалась у себя в Telegram-канале.

«Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — написала дипломат. Она отметила, что «операцию» по смещению Мэй спонсировали аристократы Тимоти и Мэри Клод, «которые последние десятилетия осели в налоговой гавани — на острове Джерси».

«Конечно, и Ричард Дирлав, и прикормленные им "эксперты" сразу обвинили в "сливах" русских. Я правильно понимаю, что правду о своей демократии британцы могут узнавать только от России? Поэтому-то Лондон запретил вещание РТ?» — продолжила Захарова.

По ее словам, отставку Мэй нельзя назвать путчем или интригой. «Это чисто английская традиция. Как и отравления», — заключила дипломат.

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Алевтина Запольская
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