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Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Глава Чечни Кадыров снова подтвердил контроль войск России над жилой зоной Северодонецка
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которым снова подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров разместил видео, на котором его советник по силовому блоку Апты Алаудинов едет по Северодонецку на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом. На ролике Алаудинов показал здание городского СБУ и общался с продавцами в магазине. Он также попросил «болтунов и сплетников» не писать, о чем они не знаю. Алаудинов добавил, что «город Северодонецк как был, так и остается под нашим контролем».

«Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. (...) Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. (...) помощник Главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео», — заявил лидер Чечни в описании к видео.

1 июня Кадыров заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка. По его словам, российские бойцы приступили к более тщательной проверке промышленных зон.

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Марина Совина
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