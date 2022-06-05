Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Глава Чечни Кадыров снова подтвердил контроль войск России над жилой зоной Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которым снова подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров разместил видео, на котором его советник по силовому блоку Апты Алаудинов едет по Северодонецку на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом. На ролике Алаудинов показал здание городского СБУ и общался с продавцами в магазине. Он также попросил «болтунов и сплетников» не писать, о чем они не знаю. Алаудинов добавил, что «город Северодонецк как был, так и остается под нашим контролем».

«Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. (...) Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. (...) помощник Главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео», — заявил лидер Чечни в описании к видео.

1 июня Кадыров заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка. По его словам, российские бойцы приступили к более тщательной проверке промышленных зон.