Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка

Глава Чечни Кадыров заявил об окончании тотальной зачистки Северодонецка от украинских сил

Фото: Михаил Суслов / «Коммерсантъ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений

Рамзан Кадыровглава Чеченской республики

По словам Кадырова, жилой сектор города находится под полным контролем российских Вооруженных сил, а бойцы перешли к более тщательной проверке промышленных зон.

В частности, отметил он, полностью зачищены здание ГУ СБУ и прилегающая территория, в настоящее время саперы ликвидируют оставшиеся там самодельные взрывные устройства.

Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов. Жилой сектор полностью под контролем наших бойцов… На промзоне чуть-чуть остались «шайтаны», там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше

Рамзан Кадыровглава Чеченской республики
Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
Свободные радикалы. Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
Свободные радикалы.Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
30 мая 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

Северодонецк

Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай отметил, что в Северодонецке сложилась «максимально сложная» ситуация для украинской армии. По его словам, российские военные и силы республик Донбасса продвинулись вглубь города, идут уличные бои.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения ЛНР при огневой поддержке российских сил вклинились в линию обороны ВСУ перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории самого города.

Несмотря на то что противник ушел в жилую застройку, определяются и поражаются огневые точки

Иван Филипоненкоофициальный представитель Народной милиции республики

В свою очередь, Рамзан Кадыров сообщил, что в Северодонецке разминировано примерно 70 процентов жилого сектора. По его словам, город будет полностью разминирован в течение двух недель.

Помощник главы ЧР, ответственный за Луганское направление, Апты Алаудинов докладывает о зачистке города Северодонецка. На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70 процентов жилого сектора

Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Также, по словам главы Чечни, в настоящее время солдаты ВСУ заблокированы на двух объектах и в случае сопротивления будут полностью уничтожены.

Материалы по теме:
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022

Эвакуация из Северодонецка и планы ВСУ

Украинская сторона во вторник, 31 мая, заявила о приостановке эвакуации из Северодонецка. По его словам, это небезопасно уже для людей, которых уже вывозят из города.

При этом, за несколько часов до этого заявления посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предупредил, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями. По его словам, людям, которые находятся в убежищах химкомбината «Азот», киевские силовики дали команду собирать вещи и готовиться к эвакуации.

Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода

Родион Мирошникпосол Луганской народной республики в России

Обстановка на Донецко-Луганском направлении

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Союзным подразделениям удалось занять плацдарм в городе и развить наступление.

Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех

Иван Филипоненкоофициальный представитель Народной милиции республики

WarGonzo со ссылкой на источники среди военнослужащих ЛНР также сообщил о провале попытки ВСУ контратаковать российских военных под Лисичанском.

Материалы по теме:
«Тела закопали на заднем дворе» Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
«Тела закопали на заднем дворе»Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
12 апреля 2022
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022

Кроме того, Кадыров сообщал о взятии под контроль 90 процентов Камышевахи — важного укрепленного района украинских войск.

Трасса Бахмут-Лисичанск, которая остается единственной дорогой для снабжения украинских войск, простреливается российской артиллерией.

Положение украинских сил

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кирилленко считает ситуацию для ВСУ крайне тяжелой, хотя, по его словам, данный участок пока не перешел под полный контроль военнослужащих из России и республик Донбасса.

Такую же оценку ситуации ситуация в Донбассе для ВСУ ранее дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он допустил, что она может стать еще более катастрофичной, если не будет решена проблема с острой нехваткой реактивных систем залпового огня у украинских подразделений.

Инфляция, рост цен и кризис.


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка
В Москве началась «ковидная амнистия»
Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России российскому военному
56-летняя актриса поделилась фото в купальнике и взволновала фанатов
Россиянам назвали самые важные для карьеры в IT навыки
В России увеличился прожиточный минимум
Ненужную ВМС США американскую «Свободу» захотели продать
В России вырос МРОТ
Захарова назвала бывшего омбудсмена Украины сексуально озабоченным провокатором
Италия сняла все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.