Глава Чечни Кадыров заявил об окончании тотальной зачистки Северодонецка от украинских сил

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

По словам Кадырова, жилой сектор города находится под полным контролем российских Вооруженных сил, а бойцы перешли к более тщательной проверке промышленных зон.

В частности, отметил он, полностью зачищены здание ГУ СБУ и прилегающая территория, в настоящее время саперы ликвидируют оставшиеся там самодельные взрывные устройства.

Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов. Жилой сектор полностью под контролем наших бойцов… На промзоне чуть-чуть остались «шайтаны», там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Северодонецк

Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай отметил, что в Северодонецке сложилась «максимально сложная» ситуация для украинской армии. По его словам, российские военные и силы республик Донбасса продвинулись вглубь города, идут уличные бои.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения ЛНР при огневой поддержке российских сил вклинились в линию обороны ВСУ перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории самого города.

Несмотря на то что противник ушел в жилую застройку, определяются и поражаются огневые точки Иван Филипоненко официальный представитель Народной милиции республики

В свою очередь, Рамзан Кадыров сообщил, что в Северодонецке разминировано примерно 70 процентов жилого сектора. По его словам, город будет полностью разминирован в течение двух недель.

Помощник главы ЧР, ответственный за Луганское направление, Апты Алаудинов докладывает о зачистке города Северодонецка. На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70 процентов жилого сектора Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Также, по словам главы Чечни, в настоящее время солдаты ВСУ заблокированы на двух объектах и в случае сопротивления будут полностью уничтожены.

Эвакуация из Северодонецка и планы ВСУ

Украинская сторона во вторник, 31 мая, заявила о приостановке эвакуации из Северодонецка. По его словам, это небезопасно уже для людей, которых уже вывозят из города.

При этом, за несколько часов до этого заявления посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предупредил, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями. По его словам, людям, которые находятся в убежищах химкомбината «Азот», киевские силовики дали команду собирать вещи и готовиться к эвакуации.

Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода Родион Мирошник посол Луганской народной республики в России

Обстановка на Донецко-Луганском направлении

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Союзным подразделениям удалось занять плацдарм в городе и развить наступление.

Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех Иван Филипоненко официальный представитель Народной милиции республики

WarGonzo со ссылкой на источники среди военнослужащих ЛНР также сообщил о провале попытки ВСУ контратаковать российских военных под Лисичанском.

Кроме того, Кадыров сообщал о взятии под контроль 90 процентов Камышевахи — важного укрепленного района украинских войск.

Трасса Бахмут-Лисичанск, которая остается единственной дорогой для снабжения украинских войск, простреливается российской артиллерией.

Положение украинских сил

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кирилленко считает ситуацию для ВСУ крайне тяжелой, хотя, по его словам, данный участок пока не перешел под полный контроль военнослужащих из России и республик Донбасса.

Такую же оценку ситуации ситуация в Донбассе для ВСУ ранее дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он допустил, что она может стать еще более катастрофичной, если не будет решена проблема с острой нехваткой реактивных систем залпового огня у украинских подразделений.

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