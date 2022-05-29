Кадыров рассказал о разминировании Северодонецка

Глава Чечни Кадыров рассказал о разминировании 70% жилого сектора Северодонецка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о ходе разминирования города Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, разминировано примерно 70 процентов жилого сектора.

«Помощник главы ЧР, ответственный за Луганское направление, Апты Алаудинов докладывает о зачистке города Северодонецка. На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70 процентов жилого сектора», — написал он, отметив, что город будет полностью разминирован в течение двух дней.

Кроме того, он добавил, что небольшая группа украинские военных предприняла попытку скрыться от российских солдат. Кадыров заявил, что в настоящее время солдаты ВСУ заблокированы на двух объектах и в случае сопротивления будут полностью уничтожены.

Ранее Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского «покончить с нацизмом» ради спасения страны и начать переговоры с Россией. Также глава Чечни обратился к западным лидерам с просьбой убедить украинского президента сесть за стол переговоров с Москвой.