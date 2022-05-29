Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров призвал Зеленского «покончить с нацизмом» для спасения Украины

Кадыров заявил, что Зеленскому следует «покончить с нацизмом» для спасения Украины
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, призвал президента Украины Владимира Зеленского «покончить с нацизмом» ради спасения страны и начать переговоры с Россией.

«Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране и подписать все предложения, которые выдвигает Россия», — заявил Кадыров.

Глава Чечни обратился к западным лидерам с просьбой убедить украинского президента сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее Кадыров рассказал, что Запад применил на Украине продуманный и коварный план, который в 1990-х годах пытался реализовать в Чечне, целью которого является уничтожение, разграбление, а также «полное господство иностранных ядерных держав» в мире. По мнению главы региона, только Россия способна противостоять этому процессу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
«Нас просто вышвырнули»
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире
Правительство Австрии призвали отказаться от эмбарго на энергоносители из России
Медведев заявил о растущем интересе к выборам
Болгария купила у США сжиженный газ по цене 28 долларов за тысячу кубометров
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею-2022
Сомнолог назвала эффективные методы борьбы с недосыпом
В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
Украинская армия подорвала дамбу на водохранилище в районе Горловки
В США оценили последствия возможного дефолта России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.