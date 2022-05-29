Кадыров призвал Зеленского «покончить с нацизмом» для спасения Украины

Кадыров заявил, что Зеленскому следует «покончить с нацизмом» для спасения Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, призвал президента Украины Владимира Зеленского «покончить с нацизмом» ради спасения страны и начать переговоры с Россией.

«Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране и подписать все предложения, которые выдвигает Россия», — заявил Кадыров.

Глава Чечни обратился к западным лидерам с просьбой убедить украинского президента сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее Кадыров рассказал, что Запад применил на Украине продуманный и коварный план, который в 1990-х годах пытался реализовать в Чечне, целью которого является уничтожение, разграбление, а также «полное господство иностранных ядерных держав» в мире. По мнению главы региона, только Россия способна противостоять этому процессу.