Кадыров заявил о взятии под контроль 90 процентов стратегически важного поселка

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль 90 процентов Камышевахи

Подразделения из Чечни совместно с силовиками Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль до 90 процентов территории стратегически важного поселка Камышеваха. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, подразделения российских силовых структур совместно с силовиками ЛНР успешно выполняют задачи «по очистке поселка Камышеваха». В настоящее время военным удалось взять под контроль 80-90 процентов территории поселка, добавил Кадыров.

Ранее РИА Новости сообщало, что Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск.