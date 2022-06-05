Российский повар пытался подкупить полицию шаурмой с фразой «братан, приходите»

В Кызыле пьяный водитель пытался откупиться от полицейского шаурмой и попал на видео

В Кызыле, столице Республики Тыва, водитель попытался подкупить сотрудника полиции шаурмой и донером. Инцидент был зафиксирован видеорегистратором полицейского, кадры публикует Telegram-канал «Mash Siberia».

Как сообщает издание, мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и без каких-либо документов. На требование показать права и выйти из машины, водитель отреагировал попыткой подкупить полицейского.

«Пожалуйста, извините меня. Завтра утром или после обеда пообедайте, пожалуйста, у меня. (...) Что хочешь, сделаю я. (...) Просто бесплатно. Братан, приходите», — обратился к сотруднику полиции предполагаемый нарушитель правил дорожного движения. Он объяснил, что он обычный повар и больше у него ничего нет.

Когда полицейские отказались принять шаурму, водитель попробовал предложить им взятку деньгами. В итоге мужчину доставили в отделение для составления протоколов.

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