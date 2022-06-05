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Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Аналитик Бабин призвал россиян хранить сбережения в долларах летом 2022 года

Фото: Unsplash

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в мировой экономике летом 2022 года складывается непростая ситуация. Он рассказал россиянам, в какой валюте следует хранить сбережения в таких обстоятельствах, сообщает РИА Новости.

Аналитик отметил, что текущая ситуация в экономике грозит новым кризисом и обвалом мировых рынков, поэтому он назвал лучшей валютой для хранения сбережений доллар. Он является одним из защитных инструментов и «дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности».

Бабин объяснил, что в условиях высокой инфляции центробанки начнут ужесточать монетарную политику, что повлияет на замедляющийся рост экономики. Это приведет к ослаблению сырьевого спроса и снижению цен на этом рынке.

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«Это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков, серьезно снизив курс российской валюты», — добавил специалист.

Однако большинство экспертов не считают этот сценарий основным для летних месяцев. Аналитик порекомендовал россиянам, которые не интересуются сферой финансов, наблюдать за ключевыми рыночными и экономическими показателями. Мониторинг ситуации поможет вложить сбережения в инструменты, которые их сохранят.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля. Он также призвал не продавать сейчас наличную валюту.

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Марина Совина
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